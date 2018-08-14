RSI 蜡烛有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (这实际上是 RSI 的平均值)。

RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。