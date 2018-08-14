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斐波那契中轴指标可以为 MetaTrader 5 可用的任何已知时间帧绘制任意级数。
若要插入任何级别，只需在在级数列表的 levels 参数中输入以 ";" 分隔的级数。 默认使用 38.2%, 61.8% 和 100%，但您可以自定义所需的任何级数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21008
RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理
RSI 蜡烛有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (这实际上是 RSI 的平均值)。带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛
RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。
趋势轨道线的均线直方图
趋势轨道线指标以直方图形式显示。超级趋势
超趋势指标可能是 MetaTrader 4 最知名的指标之一。 这是用于 MetaTrader 5 的版本