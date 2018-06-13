Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.