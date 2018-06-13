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RSI Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Один из возможных путей нормализации цен внутри известных границ.
RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне. Интересно, что цены отражены способом, очень близким к известному диапазону 0 - 100, и это открывает ряд новых возможностей.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20964
Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.Trend Envelopes
Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.
Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.CCI Candles
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.