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Индикаторы

RSI Candles - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Один из возможных путей нормализации цен внутри известных границ. 

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне. Интересно, что цены отражены способом, очень близким к известному диапазону 0 - 100, и это открывает ряд новых возможностей.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20964

Trend Envelopes - RSI Trend Envelopes - RSI

Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

Trend Envelopes Trend Envelopes

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.

RSI Candles - Smoothed RSI Candles - Smoothed

Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.

CCI Candles CCI Candles

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.