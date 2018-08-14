RSI 蜡烛 RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。

这一版本有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (效果令其成为一个均线 RSI)。 可用于平滑/过滤的平均值是 SMA，EMA，SMMA 和 LWMA。 如果您希望避免价格平滑/过滤，可以简单地将平滑期设置为小于或等于 1，则无论平滑类型如何，都不会平滑/过滤。

由于趋势轨道线用开盘价，最高价，最低价和收盘价的合集，因此应用此类指标 (具有相当于所有价格的价格) 似乎是合乎逻辑的。 结果是合乎逻辑的，并且向这样的 RSI 添加趋势轨道线似乎有助于根据 RSI 蜡烛指标评估趋势。 在实时交易中使用它之前，建议进行一些实验。