请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2242
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
RSI 蜡烛 RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。
这一版本有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (效果令其成为一个均线 RSI)。 可用于平滑/过滤的平均值是 SMA，EMA，SMMA 和 LWMA。 如果您希望避免价格平滑/过滤，可以简单地将平滑期设置为小于或等于 1，则无论平滑类型如何，都不会平滑/过滤。
由于趋势轨道线用开盘价，最高价，最低价和收盘价的合集，因此应用此类指标 (具有相当于所有价格的价格) 似乎是合乎逻辑的。 结果是合乎逻辑的，并且向这样的 RSI 添加趋势轨道线似乎有助于根据 RSI 蜡烛指标评估趋势。 在实时交易中使用它之前，建议进行一些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21006
带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛
RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。QQE - 多时间帧
QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。
斐波那契中轴
斐波那契中轴指标可以为 MetaTrader 5 可用的任何已知时间帧绘制任意级数。趋势轨道线的均线直方图
趋势轨道线指标以直方图形式显示。