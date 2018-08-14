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RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。
由于趋势轨道线用开盘价，最高价，最低价和收盘价的合集，因此应用此类指标 (具有相当于所有价格的价格) 似乎是合乎逻辑的。 结果是合乎逻辑的，并且向这样的 RSI 添加趋势轨道线似乎有助于根据 RSI 蜡烛指标评估趋势。 在实时交易中使用它之前，建议进行一些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21005
QQE - 多时间帧
QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。均线的趋势轨道线
趋势轨道线，在计算中可选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。
RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理
RSI 蜡烛有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (这实际上是 RSI 的平均值)。斐波那契中轴
斐波那契中轴指标可以为 MetaTrader 5 可用的任何已知时间帧绘制任意级数。