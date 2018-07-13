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ColorXDerivative - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorXDerivative.mq5 (15.53 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。

图例 1. 指标 ColorXDerivative

图例 1. 指标 ColorXDerivative

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20999

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

FTNP FTNP

价格常规化的费舍尔 (Fisher) 变换指标

AbsolutelyNoLagLwma_Digit AbsolutelyNoLagLwma_Digit

AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号