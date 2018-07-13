请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Derivative 指标附带平滑并作为彩色直方图
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 ColorXDerivative
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20999
AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应FTNP
价格常规化的费舍尔 (Fisher) 变换指标
AbsolutelyNoLagLwma_Digit
AbsolutelyNoLagLwma 均线将最新值显示为价格标签，可以将指标级别舍入到所需的位数。Exp_ColorX2MA_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号