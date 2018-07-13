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比较 ADX 振荡器示意相对趋势强度，其计算依据五种主要货币对 EURUSD，GBPUSD，AUDUSD，USDJPY 和 USDCAD，以及指标运行所在金融产品的平滑值。
USDCHF 被排除在计算品种列表之外，因为其历史与 EURUSD 相反。
它有两个输入参数:
- Period - ADX 计算周期;
- Level value - 阈值等级 (*)。
计算:
CADX = Current ADX / Average ADX(EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD)
其中:
Current ADX - 当前品种的 ADX 值 Average ADX = (ADX(EURUSD, Period) + ADX(GBPUSD, Period) + ADX(AUDUSD, Period) + ADX(USDJPY, Period) + ADX(USDCAD, Period)) / 5
* 高于 1.0 (Level value) 的数值可认为是稳定的趋势。
应当注意的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一些时间来下载所有品种当前图表时间帧内的历史记录。 如果用于绘制指标线的逐笔报价缺失，那么切换一次时间帧是值得的，因为即使已经下载了所有必要的历史记录，当出现新的逐笔报价时，也必须重新计算指标 (如果没有，当您切换时间帧时会重新计算)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20996
WAMI
A.W. 沃伦 (Warren) 的动量指标VolatilityMA
一条具有可变计算周期的移动平均线。
FTNP
价格常规化的费舍尔 (Fisher) 变换指标AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应