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CADX - MetaTrader 5脚本

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CADX.mq5 (20.73 KB) 预览
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比较 ADX 振荡器示意相对趋势强度，其计算依据五种主要货币对 EURUSD，GBPUSD，AUDUSD，USDJPY 和 USDCAD，以及指标运行所在金融产品的平滑值。

USDCHF 被排除在计算品种列表之外，因为其历史与 EURUSD 相反。

它有两个输入参数:

  • Period - ADX 计算周期;
  • Level value - 阈值等级 (*)。

计算:

CADX = Current ADX / Average ADX(EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD)

其中:

Current ADX - 当前品种的 ADX 值
Average ADX = (ADX(EURUSD, Period) + ADX(GBPUSD, Period) + ADX(AUDUSD, Period) + ADX(USDJPY, Period) + ADX(USDCAD, Period)) / 5

* 高于 1.0 (Level value) 的数值可认为是稳定的趋势。

应当注意的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一些时间来下载所有品种当前图表时间帧内的历史记录。 如果用于绘制指标线的逐笔报价缺失，那么切换一次时间帧是值得的，因为即使已经下载了所有必要的历史记录，当出现新的逐笔报价时，也必须重新计算指标 (如果没有，当您切换时间帧时会重新计算)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20996

WAMI WAMI

A.W. 沃伦 (Warren) 的动量指标

VolatilityMA VolatilityMA

一条具有可变计算周期的移动平均线。

FTNP FTNP

价格常规化的费舍尔 (Fisher) 变换指标

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 AbsolutelyNoLagLwma 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应