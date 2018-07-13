比较 ADX 振荡器示意相对趋势强度，其计算依据五种主要货币对 EURUSD，GBPUSD，AUDUSD，USDJPY 和 USDCAD，以及指标运行所在金融产品的平滑值。

USDCHF 被排除在计算品种列表之外，因为其历史与 EURUSD 相反。

它有两个输入参数:

* 高于 1.0 (Level value) 的数值可认为是稳定的趋势。

应当注意的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一些时间来下载所有品种当前图表时间帧内的历史记录。 如果用于绘制指标线的逐笔报价缺失，那么切换一次时间帧是值得的，因为即使已经下载了所有必要的历史记录，当出现新的逐笔报价时，也必须重新计算指标 (如果没有，当您切换时间帧时会重新计算)。