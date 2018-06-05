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VolatilityMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой скользящую среднюю, которая сбрасывает свой период расчёта как только на закрытии бара текущее стандартное отклонение превышает предыдущее в два и более раза.
Удобен для определения направления торговли.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Barrier - барьер, при превышении которого период расчёта сбрасывается к минимальному
- Applied price - цена расчёта
VolMA = SMA(Price, Length)
где:
Price = цена Applied price
PrevPrice = прошлая цена Applied price
Если Abs(sDevNow) > Barrier
Length = 1
иначе
Length = PrevLength+1
sDevNow = RAW / Price * sDev
sDev = SQRT(VAR / Period)
VAR = POW(RAW[Period] + RawAVG
RAW = (Price - PrevPrice) / Price
RawAVG = SMA(RAW, Period)
TCI V2
Индикатор Trend Confirmation IndexSpeed_of_trade
Индикатор "Скорость торговли"