Индикатор представляет собой скользящую среднюю, которая сбрасывает свой период расчёта как только на закрытии бара текущее стандартное отклонение превышает предыдущее в два и более раза.

Удобен для определения направления торговли.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Barrier - барьер, при превышении которого период расчёта сбрасывается к минимальному

- барьер, при превышении которого период расчёта сбрасывается к минимальному Applied price - цена расчёта