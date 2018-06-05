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Индикаторы

VolatilityMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1451
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой скользящую среднюю, которая сбрасывает свой период расчёта как только на закрытии бара текущее стандартное отклонение превышает предыдущее в два и более раза.

Удобен для определения направления торговли.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Barrier - барьер, при превышении которого период расчёта сбрасывается к минимальному
  • Applied price - цена расчёта

VolMA = SMA(Price, Length)

где:

Price = цена Applied price
PrevPrice = прошлая цена Applied price

Если Abs(sDevNow) > Barrier
Length = 1
иначе
Length = PrevLength+1

sDevNow = RAW / Price * sDev
sDev = SQRT(VAR / Period)

VAR = POW(RAW[Period] + RawAVG

RAW = (Price - PrevPrice) / Price
RawAVG = SMA(RAW, Period)

WAMI WAMI

Индикатор "Моментум" Э.У.Уоррена

FTNP FTNP

Индикатор Fisher Transform of Normalized Prices

TCI V2 TCI V2

Индикатор Trend Confirmation Index

Speed_of_trade Speed_of_trade

Индикатор "Скорость торговли"