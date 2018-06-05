Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2

Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.