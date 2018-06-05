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Индикаторы

FTNP - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2202
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор нормализованных цен по преобразованию Фишера.

Нормализация ценовых потоков по преобразованию Фишера позволяет выявить пиковые колебания линии индикатора, указывающие на разворотные точки трендов.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Fisher = 0.5*(Log((1+V) / (1-V)) + PrevFisher)
Trigger = PrevFisher

где:

V = (2/3) * ((Price - MinPrice) / (MaxPrice - MinPrice) - 0.5 + PrevV)
MinPrice, MaxPrice - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period
Log - натуральный логарифм


Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.

WAMI WAMI

Индикатор "Моментум" Э.У.Уоррена

VolatilityMA VolatilityMA

Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.