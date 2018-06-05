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FTNP - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор нормализованных цен по преобразованию Фишера.
Нормализация ценовых потоков по преобразованию Фишера позволяет выявить пиковые колебания линии индикатора, указывающие на разворотные точки трендов.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Fisher = 0.5*(Log((1+V) / (1-V)) + PrevFisher)
Trigger = PrevFisher
где:
V = (2/3) * ((Price - MinPrice) / (MaxPrice - MinPrice) - 0.5 + PrevV)
MinPrice, MaxPrice - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period
Log - натуральный логарифм
Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2SilverTrend_x10
Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.
Индикатор "Моментум" Э.У.УорренаVolatilityMA
Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.