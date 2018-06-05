Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Speed_of_trade - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2224
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор служит для предположительной оценки направления следующей свечи в зависимости от превышения среднего диапазона свечей за период времени.
Если диапазон текущей свечи превышает минимум вдвое (задаётся в параметрах) средний диапазон свечей за период времени, то можно считать, что следующая свеча будет в том же направлении, что и текущая.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период для расчёта среднего диапазона
- Multiplier - множитель для расчёта порогового значения
Расчёт:
Если SoT > AVG * Multiplier, то
Следующая свеча должна иметь то же направление, что и текущая
где:
SoT = ((Close - Open) / Volume) * 1000000000
AVG = MA(SoT, Period)
TCI V2
Индикатор Trend Confirmation IndexVolatilityMA
Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.
Reverse_MACD
Информационно-прогнозный MACD на графике ценыRange_Contraction
Индикатор дневных диапазонов