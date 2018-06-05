Индикатор служит для предположительной оценки направления следующей свечи в зависимости от превышения среднего диапазона свечей за период времени.

Если диапазон текущей свечи превышает минимум вдвое (задаётся в параметрах) средний диапазон свечей за период времени, то можно считать, что следующая свеча будет в том же направлении, что и текущая.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период для расчёта среднего диапазона

- период для расчёта среднего диапазона Multiplier - множитель для расчёта порогового значения