CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Speed_of_trade - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2224
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор служит для предположительной оценки направления следующей свечи в зависимости от превышения среднего диапазона свечей за период времени.

Если диапазон текущей свечи превышает минимум вдвое (задаётся в параметрах) средний диапазон свечей за период времени, то можно считать, что следующая свеча будет в том же направлении, что и текущая.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период для расчёта среднего диапазона
  • Multiplier - множитель для расчёта порогового значения

Расчёт:

Если SoT > AVG * Multiplier, то
Следующая свеча должна иметь то же направление, что и текущая

где:

SoT = ((Close - Open) / Volume) * 1000000000

AVG = MA(SoT, Period)

TCI V2 TCI V2

Индикатор Trend Confirmation Index

VolatilityMA VolatilityMA

Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.

Reverse_MACD Reverse_MACD

Информационно-прогнозный MACD на графике цены

Range_Contraction Range_Contraction

Индикатор дневных диапазонов