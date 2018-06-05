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Индикаторы

TCI V2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1628
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор "Индекс подтверждения тренда"

Если взять за основу положение о том, что позиция цены закрытия внутри свечи содержит информацию о том, является ли тренд сильным или слабым, набирает или теряет силу, то возможно рассчитать состояние рынка на текущий момент времени -индекс подтверждения тренда (TCI).

Индикатор TCI рассчитывает среднее значение положения цены закрытия внутри N последних свечей.
Положение цены закрытия внутри свечи рассчитывается как (C-L) / ((H-L) / 100)

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Overbought level - уровень перекупленности
  • Oversold level - уровень перепроданности
  • Show actual CPP - показывать линию положения цены закрытия (Closing price position) для каждой свечи (Yes/No)

Расчёт:

TCI = MA(CPP)

где:

CPP = 100.0 * (Close-Low) / (High-Low)
MA - скользящая средняя с типом расчёта Method и периодом расчёта Period


VolatilityMA VolatilityMA

Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.

WAMI WAMI

Индикатор "Моментум" Э.У.Уоррена

Speed_of_trade Speed_of_trade

Индикатор "Скорость торговли"

Reverse_MACD Reverse_MACD

Информационно-прогнозный MACD на графике цены