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TCI V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Индекс подтверждения тренда"
Если взять за основу положение о том, что позиция цены закрытия внутри свечи содержит информацию о том, является ли тренд сильным или слабым, набирает или теряет силу, то возможно рассчитать состояние рынка на текущий момент времени -индекс подтверждения тренда (TCI).
Индикатор TCI рассчитывает среднее значение положения цены закрытия внутри N последних свечей.
Положение цены закрытия внутри свечи рассчитывается как (C-L) / ((H-L) / 100)
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Overbought level - уровень перекупленности
- Oversold level - уровень перепроданности
- Show actual CPP - показывать линию положения цены закрытия (Closing price position) для каждой свечи (Yes/No)
Расчёт:
TCI = MA(CPP)
где:
CPP = 100.0 * (Close-Low) / (High-Low)
MA - скользящая средняя с типом расчёта Method и периодом расчёта Period
Скользящая средняя с изменяемым периодом расчёта.WAMI
Индикатор "Моментум" Э.У.Уоррена
Индикатор "Скорость торговли"Reverse_MACD
Информационно-прогнозный MACD на графике цены