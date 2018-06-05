Индикатор "Индекс подтверждения тренда"

Если взять за основу положение о том, что позиция цены закрытия внутри свечи содержит информацию о том, является ли тренд сильным или слабым, набирает или теряет силу, то возможно рассчитать состояние рынка на текущий момент времени -индекс подтверждения тренда (TCI).