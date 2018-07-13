请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标表现为一条移动平均线，当柱线收盘时，若当前标准偏差超过前一个标准偏差两倍或更多时，它会重置其计算周期。
它对于检测交易方向很有用。
有三个可调参数:
- Period - 计算周期
- Barrier - 如果超出此屏障，则将计算周期重置为最小值
- Applied price - 计算价格类型
VolMA = SMA(Price, Length)
其中:
Price = 计算价格类型 PrevPrice = 之前的计算价格类型
如果 Abs(sDevNow) > Barrier Length = 1 否则 Length = PrevLength+1
sDevNow = RAW / Price * sDev sDev = SQRT(VAR / Period)
VAR = POW(RAW[Period] + RawAVG
RAW = (Price - PrevPrice) / Price RawAVG = SMA(RAW, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20994
TCI V2
趋势确认指数指标Speed_of_trade
交易速度指标