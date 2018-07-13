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VolatilityMA - MetaTrader 5脚本

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指标表现为一条移动平均线，当柱线收盘时，若当前标准偏差超过前一个标准偏差两倍或更多时，它会重置其计算周期。

它对于检测交易方向很有用。

有三个可调参数:

  • Period - 计算周期
  • Barrier - 如果超出此屏障，则将计算周期重置为最小值
  • Applied price - 计算价格类型
VolMA = SMA(Price, Length)

其中:

Price = 计算价格类型
PrevPrice = 之前的计算价格类型


如果 Abs(sDevNow) > Barrier
Length = 1
否则
Length = PrevLength+1


sDevNow = RAW / Price * sDev
sDev = SQRT(VAR / Period)



VAR = POW(RAW[Period] + RawAVG


RAW = (Price - PrevPrice) / Price
RawAVG = SMA(RAW, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20994

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