指标表现为一条移动平均线，当柱线收盘时，若当前标准偏差超过前一个标准偏差两倍或更多时，它会重置其计算周期。

它对于检测交易方向很有用。

有三个可调参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Barrier - 如果超出此屏障，则将计算周期重置为最小值

- 如果超出此屏障，则将计算周期重置为最小值 Applied price - 计算价格类型