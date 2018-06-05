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Reverse_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор вычисляет какой должна быть цена на следующем баре для того, чтобы линии MACD и Signal стандартного индикатора MACD пересеклись. Был описан в статье Джонни Дага (Johnny Doug) "Реверсивный MACD. Продолжение" (Reversing MACD: The Sequel) в журнале S & C в декабре 2013.
Удобен, например, для приблизительного прогнозирования цен отложенных ордеров.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- MACD Fast MA period - период быстрой MA индикатора MACD
- MACD Slow MA period - период медленной MA индикатора MACD
- MACD Signal line period - период сигнальной линии индикатора MACD
- Method - метод расчёта MACD
- Simple - SMA
- Exponential - EMA
- Applied price - цена расчёта
Рис.1. Reverse MACD
Рис.2. Reverse MACD и стандартный MACD с аналогичными настройками
Speed_of_trade
Индикатор "Скорость торговли"TCI V2
Индикатор Trend Confirmation Index
Range_Contraction
Индикатор дневных диапазоновNormalized_AC
Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration