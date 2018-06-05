CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Reverse_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2551
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор вычисляет какой должна быть цена на следующем баре для того, чтобы линии MACD и Signal стандартного индикатора MACD пересеклись. Был описан в статье Джонни Дага (Johnny Doug) "Реверсивный MACD. Продолжение" (Reversing MACD: The Sequel) в журнале S & C в декабре 2013.

Удобен, например, для приблизительного прогнозирования цен отложенных ордеров.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • MACD Fast MA period - период быстрой MA индикатора MACD
  • MACD Slow MA period - период медленной MA индикатора MACD
  • MACD Signal line period - период сигнальной линии индикатора MACD
  • Method - метод расчёта MACD
    • Simple - SMA
    • Exponential - EMA
  • Applied price - цена расчёта

Рис.1. Reverse MACD


Рис.2. Reverse MACD и стандартный MACD с аналогичными настройками

Speed_of_trade Speed_of_trade

Индикатор "Скорость торговли"

TCI V2 TCI V2

Индикатор Trend Confirmation Index

Range_Contraction Range_Contraction

Индикатор дневных диапазонов

Normalized_AC Normalized_AC

Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration