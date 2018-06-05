Индикатор вычисляет какой должна быть цена на следующем баре для того, чтобы линии MACD и Signal стандартного индикатора MACD пересеклись. Был описан в статье Джонни Дага (Johnny Doug) "Реверсивный MACD. Продолжение" (Reversing MACD: The Sequel) в журнале S & C в декабре 2013.

Удобен, например, для приблизительного прогнозирования цен отложенных ордеров.

Имеет пять настраиваемых параметров:

MACD Fast MA period - период быстрой MA индикатора MACD

- период быстрой MA индикатора MACD MACD Slow MA period - период медленной MA индикатора MACD

- период медленной MA индикатора MACD MACD Signal line period - период сигнальной линии индикатора MACD

- период сигнальной линии индикатора MACD Method - метод расчёта MACD

- метод расчёта MACD Simple - SMA

- SMA

Exponential - EMA

- EMA Applied price - цена расчёта

Рис.1. Reverse MACD





Рис.2. Reverse MACD и стандартный MACD с аналогичными настройками