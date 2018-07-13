"趋势确认指数" 指标

如果我们假设烛条中的收盘价位置包含趋势的强弱以及是否获得或失去其动力的信息，那么我们可以计算当前行情的状态 - 趋势确认指数 (TCI)。

指标 TCI 计算最后 N 根烛条内的收盘价位置的平均值。

烛条内的收盘价格位置计算为 (C-L) / ((H-L) / 100)

该指标有五个配置参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Method - 计算方法

- 计算方法 Overbought level - 超买级别

- 超买级别 Oversold level - 超卖级别

- 超卖级别 Show actual CPP - 是否 (Yes/No) 显示每根烛条的收盘价位置线 (收盘价格位置)

计算: TCI = MA(CPP) 其中: CPP = 100.0 * (Close-Low) / (High-Low) MA 是采用 Method 计算类型和 Period 计算周期的移动平均线



