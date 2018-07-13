代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TCI V2 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1551
等级:
(8)
已发布:
已更新:
TCI.mq5 (10.69 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

"趋势确认指数" 指标

如果我们假设烛条中的收盘价位置包含趋势的强弱以及是否获得或失去其动力的信息，那么我们可以计算当前行情的状态 - 趋势确认指数 (TCI)。

指标 TCI 计算最后 N 根烛条内的收盘价位置的平均值。
烛条内的收盘价格位置计算为 (C-L) / ((H-L) / 100)

该指标有五个配置参数:

  • Period - 计算周期
  • Method - 计算方法
  • Overbought level - 超买级别
  • Oversold level - 超卖级别
  • Show actual CPP - 是否 (Yes/No) 显示每根烛条的收盘价位置线 (收盘价格位置)

计算:

TCI = MA(CPP)

其中:

CPP = 100.0 * (Close-Low) / (High-Low)
MA 是采用 Method 计算类型和 Period 计算周期的移动平均线


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20992

Speed_of_trade Speed_of_trade

交易速度指标

Reverse_MACD Reverse_MACD

在价格图表上的信息预测 MACD

VolatilityMA VolatilityMA

一条具有可变计算周期的移动平均线。

WAMI WAMI

A.W. 沃伦 (Warren) 的动量指标