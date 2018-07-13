该指标依据超出一段时间内的平均烛条范围粗略评估下一根烛条的方向。

如果当前烛条的范围在一段时间内超过烛条平均范围至少两倍 (在参数中定义)，则下一根烛条与当前烛条的方向相同。

它有两个输入参数:

Period - 计算平均范围的周期

- 计算平均范围的周期 Multiplier - 计算阈值的乘数