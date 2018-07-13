请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标依据超出一段时间内的平均烛条范围粗略评估下一根烛条的方向。
如果当前烛条的范围在一段时间内超过烛条平均范围至少两倍 (在参数中定义)，则下一根烛条与当前烛条的方向相同。
它有两个输入参数:
- Period - 计算平均范围的周期
- Multiplier - 计算阈值的乘数
计算:
如果 SoT > AVG * Multiplier, 则 下一根烛条必须与当前烛条的方向相同
其中:
SoT = ((Close - Open) / Volume) * 1000000000
AVG = MA(SoT, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20990
Reverse_MACD
在价格图表上的信息预测 MACDRange_Contraction
日线级范围指标
TCI V2
趋势确认指数指标VolatilityMA
一条具有可变计算周期的移动平均线。