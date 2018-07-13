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Speed_of_trade - MetaTrader 5脚本

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该指标依据超出一段时间内的平均烛条范围粗略评估下一根烛条的方向。

如果当前烛条的范围在一段时间内超过烛条平均范围至少两倍 (在参数中定义)，则下一根烛条与当前烛条的方向相同。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算平均范围的周期
  • Multiplier - 计算阈值的乘数

计算:

如果 SoT > AVG * Multiplier, 则
下一根烛条必须与当前烛条的方向相同

其中:

SoT = ((Close - Open) / Volume) * 1000000000


AVG = MA(SoT, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20990

Reverse_MACD Reverse_MACD

在价格图表上的信息预测 MACD

Range_Contraction Range_Contraction

日线级范围指标

TCI V2 TCI V2

趋势确认指数指标

VolatilityMA VolatilityMA

一条具有可变计算周期的移动平均线。