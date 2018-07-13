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Reverse_MACD - MetaTrader 5脚本

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该指标计算标准 MACD 指标的 MACD 和信号线交汇处的下一根柱线的价格。 Johnny Doug 于 2013 年 12 月在 S ＆C 杂志发表的文章《反转 MACD: 续集》中对它进行了描述。

它很有用，例如，它可用于近似预测挂单的价格。

它有五个输入参数:

  • MACD Fast MA period - MACD 指标快速均线周期
  • MACD Slow MA period - MACD 指标快速均线周期
  • MACD Signal line period - MACD 指标信号线周期
  • Method - MACD 计算方法
    • Simple - SMA
    • Exponential - EMA
  • Applied price - 计算价格类型

图例 1. 反转 MACD


图例 2. 反转 MACD 和类似设置的标准 MACD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20988

Range_Contraction Range_Contraction

日线级范围指标

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

多项式回归斜率振荡器。

Speed_of_trade Speed_of_trade

交易速度指标

TCI V2 TCI V2

趋势确认指数指标