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该指标计算标准 MACD 指标的 MACD 和信号线交汇处的下一根柱线的价格。 Johnny Doug 于 2013 年 12 月在 S ＆C 杂志发表的文章《反转 MACD: 续集》中对它进行了描述。
它很有用，例如，它可用于近似预测挂单的价格。
它有五个输入参数:
- MACD Fast MA period - MACD 指标快速均线周期
- MACD Slow MA period - MACD 指标快速均线周期
- MACD Signal line period - MACD 指标信号线周期
- Method - MACD 计算方法
- Simple - SMA
- Exponential - EMA
- Applied price - 计算价格类型
图例 1. 反转 MACD
图例 2. 反转 MACD 和类似设置的标准 MACD
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20988
Range_Contraction
日线级范围指标Polynomial_Regression_Slope
多项式回归斜率振荡器。
Speed_of_trade
交易速度指标TCI V2
趋势确认指数指标