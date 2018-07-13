该指标计算标准 MACD 指标的 MACD 和信号线交汇处的下一根柱线的价格。 Johnny Doug 于 2013 年 12 月在 S ＆C 杂志发表的文章《反转 MACD: 续集》中对它进行了描述。

它很有用，例如，它可用于近似预测挂单的价格。

它有五个输入参数:

MACD Fast MA period - MACD 指标快速均线周期

- MACD 指标快速均线周期 MACD Slow MA period - MACD 指标快速均线周期

- MACD 指标快速均线周期 MACD Signal line period - MACD 指标信号线周期

- MACD 指标信号线周期 Method - MACD 计算方法

- MACD 计算方法 Simple - SMA

- SMA

Exponential - EMA

- EMA Applied price - 计算价格类型

图例 1. 反转 MACD





图例 2. 反转 MACD 和类似设置的标准 MACD