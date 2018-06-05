Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Normalized_AC - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1384
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор представляет собой нормализованный индикатор Acceleration/Deceleration. Сдвигает и перемасштабирует стандартный индикатор AC.
Может быть полезен для подстройки расположения под иные осцилляторы.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период быстрой МА для расчёта AC
- Slow MA period - период медленной МА для расчёта AC
- Smoothing period - период сглаживания для расчёта AC
- Normalization level -уровень нормализации (*)
- Scale - масштаб нормализации (**)
- Normalization period - период нормализации (***)
* уровень нормализации - значение центральной (нулевой) линии после нормализации
** масштаб нормализации - диапазон нормализованного АС. Если установлено 0, будет использоваться стандартный диапазон AC (Max-Min)
*** период нормализации - Количество баров истории для расчёта нормализации. Если установлено 0, будет использоваться весь доступный период.
Range_Contraction
Индикатор дневных диапазоновReverse_MACD
Информационно-прогнозный MACD на графике цены