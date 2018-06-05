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Индикаторы

Normalized_AC - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1384
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор представляет собой нормализованный индикатор Acceleration/Deceleration. Сдвигает и перемасштабирует стандартный индикатор AC.

Может быть полезен для подстройки расположения под иные осцилляторы.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период быстрой МА для расчёта AC
  • Slow MA period - период медленной МА для расчёта AC
  • Smoothing period - период сглаживания для расчёта AC
  • Normalization level -уровень нормализации (*)
  • Scale - масштаб нормализации (**)
  • Normalization period - период нормализации (***)

* уровень нормализации - значение центральной (нулевой) линии после нормализации

** масштаб нормализации - диапазон нормализованного АС. Если установлено 0, будет использоваться стандартный диапазон AC (Max-Min)

*** период нормализации - Количество баров истории для расчёта нормализации. Если установлено 0, будет использоваться весь доступный период.

Range_Contraction Range_Contraction

Индикатор дневных диапазонов

Reverse_MACD Reverse_MACD

Информационно-прогнозный MACD на графике цены

HVR HVR

Индикатор Historical Volatility Ratio

FVE FVE

Индикатор Finite Volume Elements