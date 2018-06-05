Индикатор-осциллятор представляет собой нормализованный индикатор Acceleration/Deceleration. Сдвигает и перемасштабирует стандартный индикатор AC.

Может быть полезен для подстройки расположения под иные осцилляторы.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Fast MA period - период быстрой МА для расчёта AC

- период быстрой МА для расчёта AC Slow MA period - период медленной МА для расчёта AC

- период медленной МА для расчёта AC Smoothing period - период сглаживания для расчёта AC

- период сглаживания для расчёта AC Normalization level -уровень нормализации (*)

-уровень нормализации (*) Scale - масштаб нормализации (**)

- масштаб нормализации (**) Normalization period - период нормализации (***)