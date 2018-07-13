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Range_Contraction - MetaTrader 5脚本

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在单独窗口中显示昨日/今日的范围比率的振荡器。

"如果昨日的范围比前一日的范围窄，今日它也许会有一波爆发性的走势。" (托比·克拉贝尔- Toby Crabel)

它有一个输入参数:

  • Threshold - 阈值(*)

* 如果昨日的范围比阈值窄，前一日的范围比昨日的范围宽，那么今日可以预期一波较佳的走势。

计算:

Range = (High - Low) / ((PrevHigh - PrevLow) / 100.0)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20987

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

多项式回归斜率振荡器。

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