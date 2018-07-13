在单独窗口中显示昨日/今日的范围比率的振荡器。

"如果昨日的范围比前一日的范围窄，今日它也许会有一波爆发性的走势。" (托比·克拉贝尔- Toby Crabel)

它有一个输入参数:

Threshold - 阈值(*)

* 如果昨日的范围比阈值窄，前一日的范围比昨日的范围宽，那么今日可以预期一波较佳的走势。