Индикатор-осциллятор "Индекс исторической волатильности" - индикатор волатильности, основанный на соотношении цен "вчера" и "сегодня"

Имеет четыре настраиваемых параметра:

First deviation period - период расчёта первого стандартного отклонения

- период расчёта первого стандартного отклонения Second deviation period - период расчёта второго стандартного отклонения

- период расчёта второго стандартного отклонения Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Threshold - порог "низкой" волатильности