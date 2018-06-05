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Индикаторы

HVR - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1996
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор "Индекс исторической волатильности" - индикатор волатильности, основанный на соотношении цен "вчера" и "сегодня"

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • First deviation period - период расчёта первого стандартного отклонения
  • Second deviation period - период расчёта второго стандартного отклонения
  • Applied price - цена расчёта
  • Threshold - порог "низкой" волатильности

Расчёт:

HVR = StdDev1 / StdDev2

где:

StdDev1(ST) - стандартное отклонение с периодом First deviation period

StdDev2(ST) - стандартное отклонение с периодом Second deviation period

ST = LOG(Price/PrevPrice)

Normalized_AC Normalized_AC

Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration

Range_Contraction Range_Contraction

Индикатор дневных диапазонов

FVE FVE

Индикатор Finite Volume Elements

NEF NEF

Индикатор Nonlinear Ehlers Filter