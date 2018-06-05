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HVR - индикатор для MetaTrader 5
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- 1996
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Индикатор-осциллятор "Индекс исторической волатильности" - индикатор волатильности, основанный на соотношении цен "вчера" и "сегодня"
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- First deviation period - период расчёта первого стандартного отклонения
- Second deviation period - период расчёта второго стандартного отклонения
- Applied price - цена расчёта
- Threshold - порог "низкой" волатильности
Расчёт:
HVR = StdDev1 / StdDev2
где:
StdDev1(ST) - стандартное отклонение с периодом First deviation period
StdDev2(ST) - стандартное отклонение с периодом Second deviation period
ST = LOG(Price/PrevPrice)
Normalized_AC
Индикатор Normalized Acceleration/DecelerationRange_Contraction
Индикатор дневных диапазонов