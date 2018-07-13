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EA

Renko Level EA - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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显示:
2247
等级:
(21)
已发布:
\MQL5\Indicators\MyInd\
Renko Level.mq5 (24.46 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Renko Level EA.mq5 (36.25 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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EA 使用指标 Renko Level (指标必须位于 MQL5\Indicators\MyInd\ 文件夹中)

Renko level 指标


输入

  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 手数常量
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 动态计算手数
  • Size of block - "板块" 规模
  • Reverse - 反向信号开仓标志
  • Increase - 加仓标志
  • magic number - 独有 EA 标识符

AUDUSD,M1 示例:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20984

Normalized_AC Normalized_AC

常规化加速/减速指标

HVR HVR

历史波动率指标

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

多项式回归斜率振荡器。

Range_Contraction Range_Contraction

日线级范围指标