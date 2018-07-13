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EA 使用指标 Renko Level (指标必须位于 MQL5\Indicators\MyInd\ 文件夹中)
输入
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 手数常量
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 动态计算手数
- Size of block - "板块" 规模
- Reverse - 反向信号开仓标志
- Increase - 加仓标志
- magic number - 独有 EA 标识符
AUDUSD,M1 示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20984
Normalized_AC
常规化加速/减速指标HVR
历史波动率指标
Polynomial_Regression_Slope
多项式回归斜率振荡器。Range_Contraction
日线级范围指标