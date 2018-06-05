Индикатор-осциллятор Finite Volume Elements (FVE) - индикатор движения денежных потоков.

Был разработан Маркосом Кацаносом и представлен в апреле 2003 года в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Значения выше нуля являются бычьими и указывают на накопление, а значения ниже нуля - на распределение.

Дивергениции между ценой и линией индикатора могут указывать на возможную смену тренда.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

FVE period - период расчёта индикатора

- период расчёта индикатора FVE method - метод расчёта индикатора

- метод расчёта индикатора Signal line period - период расчёта сигнальной линии

- период расчёта сигнальной линии Signal line method - метод расчёта сигнальной линии

Расчёт: FVE = 100.0 * SMA(VE) / SMA(Vol)

Signal = MA(FVE) где: VE = V * Volume

MA - скользящая средняя с периодом и методом сигнальной линии

SMA - простая скользящая средняя с периодом FVE где: если MF > Cutoff,

V = 1,

если MF < -Cutoff

V = -1 MF = Close - (High+Low) / 2.0 + High + Low + Close - PrevHigh - PrevLow - PrevClose Cutoff= 0.1 * (Vintra+Vinter) * Close

Vintra = StdDev(Intra)

Vinter = StdDev(Inter) Intra = LOG(High) - LOG(Low)

Inter = LOG((High + Low + Close) / 3.0) - LOG((PrevHigh + PrevLow + PrevClose) / 3.0)



