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Индикаторы

FVE - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Finite Volume Elements (FVE) - индикатор движения денежных потоков.

Был разработан Маркосом Кацаносом и представлен в апреле 2003 года в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Значения выше нуля являются бычьими и указывают на накопление, а значения ниже нуля - на распределение.

Дивергениции между ценой и линией индикатора могут указывать на возможную смену тренда.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • FVE period - период расчёта индикатора
  • FVE method - метод расчёта индикатора
  • Signal line period - период расчёта сигнальной линии
  • Signal line method - метод расчёта сигнальной линии

Расчёт:

FVE = 100.0 * SMA(VE) / SMA(Vol)
Signal = MA(FVE)

где:

VE = V * Volume
MA - скользящая средняя с периодом и методом сигнальной линии
SMA - простая скользящая средняя с периодом FVE

где:

если MF > Cutoff,
V = 1,
если MF < -Cutoff
V = -1

MF = Close - (High+Low) / 2.0 + High + Low + Close - PrevHigh - PrevLow - PrevClose

Cutoff= 0.1 * (Vintra+Vinter) * Close
Vintra = StdDev(Intra)
Vinter = StdDev(Inter)

Intra = LOG(High) - LOG(Low)
Inter = LOG((High + Low + Close) / 3.0) - LOG((PrevHigh + PrevLow + PrevClose) / 3.0)


HVR HVR

Индикатор Historical Volatility Ratio

Normalized_AC Normalized_AC

Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration

NEF NEF

Индикатор Nonlinear Ehlers Filter

EF EF

Индикатор Ehlers Filter