Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FVE - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1800
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Finite Volume Elements (FVE) - индикатор движения денежных потоков.
Был разработан Маркосом Кацаносом и представлен в апреле 2003 года в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Значения выше нуля являются бычьими и указывают на накопление, а значения ниже нуля - на распределение.
Дивергениции между ценой и линией индикатора могут указывать на возможную смену тренда.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- FVE period - период расчёта индикатора
- FVE method - метод расчёта индикатора
- Signal line period - период расчёта сигнальной линии
- Signal line method - метод расчёта сигнальной линии
Расчёт:
FVE = 100.0 * SMA(VE) / SMA(Vol)
Signal = MA(FVE)
где:
VE = V * Volume
MA - скользящая средняя с периодом и методом сигнальной линии
SMA - простая скользящая средняя с периодом FVE
где:
если MF > Cutoff,
V = 1,
если MF < -Cutoff
V = -1
MF = Close - (High+Low) / 2.0 + High + Low + Close - PrevHigh - PrevLow - PrevClose
Cutoff= 0.1 * (Vintra+Vinter) * Close
Vintra = StdDev(Intra)
Vinter = StdDev(Inter)
Intra = LOG(High) - LOG(Low)
Inter = LOG((High + Low + Close) / 3.0) - LOG((PrevHigh + PrevLow + PrevClose) / 3.0)
Индикатор Historical Volatility RatioNormalized_AC
Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration