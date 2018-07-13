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该振荡器是常规化的加速/减速指标。 它会位移并重新调整标准 AC 指标。
它有助于调整其它振荡器的配置。
它有六个输入参数:
- Fast MA period - 计算 AC 的快速均线周期
- Slow MA period - 计算 AC 的慢速均线周期
- Smoothing period - 计算 AC 的平滑周期
- Normalization level - 常规化级别 (*)
- Scale - 常规化尺度 (**)
- Normalization period - 常规化周期 (***)
* 常规化级别表示常规化时中心 (零) 线的值
** 常规化尺度意即常规化 AC 的范围。 如果设置为 0，将使用标准 AC 范围 (Max-Min)
*** 常规化周期意即计算常规化的历史柱线数量。 如果设置为 0，将使用整个可用时间段。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20982
Renko Level EA
一款基于 Renko Level 指标的智能交易系统Polynomial_Regression_Slope
多项式回归斜率振荡器。