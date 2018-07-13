该振荡器是常规化的加速/减速指标。 它会位移并重新调整标准 AC 指标。

它有助于调整其它振荡器的配置。

它有六个输入参数:

Fast MA period - 计算 AC 的快速均线周期

- 计算 AC 的快速均线周期 Slow MA period - 计算 AC 的慢速均线周期

- 计算 AC 的慢速均线周期 Smoothing period - 计算 AC 的平滑周期

- 计算 AC 的平滑周期 Normalization level - 常规化级别 (*)

- 常规化级别 (*) Scale - 常规化尺度 (**)

- 常规化尺度 (**) Normalization period - 常规化周期 (***)