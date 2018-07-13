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Normalized_AC - MetaTrader 5脚本

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该振荡器是常规化的加速/减速指标。 它会位移并重新调整标准 AC 指标。

它有助于调整其它振荡器的配置。

它有六个输入参数:

  • Fast MA period - 计算 AC 的快速均线周期
  • Slow MA period - 计算 AC 的慢速均线周期
  • Smoothing period - 计算 AC 的平滑周期
  • Normalization level - 常规化级别 (*)
  • Scale - 常规化尺度 (**)
  • Normalization period - 常规化周期 (***)

* 常规化级别表示常规化时中心 (零) 线的值

** 常规化尺度意即常规化 AC 的范围。 如果设置为 0，将使用标准 AC 范围 (Max-Min)

*** 常规化周期意即计算常规化的历史柱线数量。 如果设置为 0，将使用整个可用时间段。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20982

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