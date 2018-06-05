Фильтр Элерса с нелинейным алгоритмом расчёта дистанции. Индикатор позволяет отслеживать общую тенденцию и торговать в её направлении. В отличии от линейного фильтра Ehlers Filter, имеет меньшую задержку и позволяет раньше определить направление входа и точнее выходить из позиции.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Momentum - период моментума

- период моментума Applied price - цена расчёта