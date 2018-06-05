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Индикаторы

NEF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1736
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Фильтр Элерса с нелинейным алгоритмом расчёта дистанции. Индикатор позволяет отслеживать общую тенденцию и торговать в её направлении. В отличии от линейного фильтра Ehlers Filter, имеет меньшую задержку и позволяет раньше определить направление входа и точнее выходить из позиции.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Momentum - период моментума
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

EF = SMA(PriceCoeff) / SMA(Coeff)

где

PriceCoeff[i] = Coeff[i] * Price[i]
Coeff[i] = (Price[i] - Price[i-Momentum]) * (Price[i] - Price[i-Momentum])
Price -- Applied price

FVE FVE

Индикатор Finite Volume Elements

HVR HVR

Индикатор Historical Volatility Ratio

EF EF

Индикатор Ehlers Filter

PCI PCI

Индикатор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка