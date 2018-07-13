历史波动率振荡器是基于 "昨天" / "今天" 价格比率的波动率指标

它有四个可配置的参数:

First deviation period - 第一个标准偏差计算周期

- 第一个标准偏差计算周期 Second deviation period - 第二个标准偏差计算周期

- 第二个标准偏差计算周期 Applied price - 计算价格类型

- 计算价格类型 Threshold - "低" 波动阈值