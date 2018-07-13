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历史波动率振荡器是基于 "昨天" / "今天" 价格比率的波动率指标
它有四个可配置的参数:
- First deviation period - 第一个标准偏差计算周期
- Second deviation period - 第二个标准偏差计算周期
- Applied price - 计算价格类型
- Threshold - "低" 波动阈值
计算:
HVR = StdDev1 / StdDev2
其中:
StdDev1(ST) - 以第一个偏差周期计算的标准偏差
StdDev2(ST) - 以第二个偏差周期计算的标准偏差
ST = LOG(Price/PrevPrice)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20981
Normalized_AC
常规化加速/减速指标Renko Level EA
一款基于 Renko Level 指标的智能交易系统