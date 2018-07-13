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HVR - MetaTrader 5脚本

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HVR.mq5 (9.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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历史波动率振荡器是基于 "昨天" / "今天" 价格比率的波动率指标

它有四个可配置的参数:

  • First deviation period - 第一个标准偏差计算周期
  • Second deviation period - 第二个标准偏差计算周期
  • Applied price - 计算价格类型
  • Threshold - "低" 波动阈值

计算:

HVR = StdDev1 / StdDev2

其中:

StdDev1(ST) - 以第一个偏差周期计算的标准偏差


StdDev2(ST) - 以第二个偏差周期计算的标准偏差


ST = LOG(Price/PrevPrice)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20981

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