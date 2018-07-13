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有限交易量元素 (FVE) 振荡器是一款资金流动走势指标。
它由 Markos Katsanos 开发，并于 2003 年 4 月在 《股票和商品技术分析》杂志上发表。
高于零的数值为看涨，且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。
价格与指标线之间的差值体现趋势可能发生的变化。
该指标有四个配置参数:
- FVE period - 指标计算周期
- FVE method - 指标计算方法
- Signal line period - 信号线计算周期
- Signal line method - 信号线计算方法
计算:
FVE = 100.0 * SMA(VE) / SMA(Vol) Signal = MA(FVE)
其中:
VE = V * Volume MA - 信号线的移动平均线周期和方法 SMA - FVE周期的简单移动平均线
其中:
如果 MF > Cutoff, V = 1, 如果 MF < -Cutoff V = -1
MF = Close - (High+Low) / 2.0 + High + Low + Close - PrevHigh - PrevLow - PrevClose
Cutoff= 0.1 * (Vintra+Vinter) * Close Vintra = StdDev(Intra) Vinter = StdDev(Inter)
Intra = LOG(High) - LOG(Low) Inter = LOG((High + Low + Close) / 3.0) - LOG((PrevHigh + PrevLow + PrevClose) / 3.0)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20980
HVR
历史波动率指标Normalized_AC
常规化加速/减速指标