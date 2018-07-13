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FVE - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(13)
已发布:
FVE.mq5 (22.53 KB) 预览
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有限交易量元素 (FVE) 振荡器是一款资金流动走势指标。

它由 Markos Katsanos 开发，并于 2003 年 4 月在 《股票和商品技术分析》杂志上发表。

高于零的数值为看涨，且表示吸筹，而低于零的数值表示派发。

价格与指标线之间的差值体现趋势可能发生的变化。

该指标有四个配置参数:

  • FVE period - 指标计算周期
  • FVE method - 指标计算方法
  • Signal line period - 信号线计算周期
  • Signal line method - 信号线计算方法

计算:

FVE = 100.0 * SMA(VE) / SMA(Vol)
Signal = MA(FVE)

其中:

VE = V * Volume
MA - 信号线的移动平均线周期和方法
SMA - FVE周期的简单移动平均线

其中:

如果 MF > Cutoff,
V = 1,
如果 MF < -Cutoff
V = -1


MF = Close - (High+Low) / 2.0 + High + Low + Close - PrevHigh - PrevLow - PrevClose


Cutoff= 0.1 * (Vintra+Vinter) * Close
Vintra = StdDev(Intra)
Vinter = StdDev(Inter)


Intra = LOG(High) - LOG(Low)
Inter = LOG((High + Low + Close) / 3.0) - LOG((PrevHigh + PrevLow + PrevClose) / 3.0)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20980

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