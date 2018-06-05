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Индикаторы

EF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2031
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Фильтр Элерса. Индикатор позволяет отслеживать общую тенденцию и торговать в её направлении.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Momentum - период моментума
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

EF = SMA(PriceCoeff) / SMA(Coeff)

где

PriceCoeff[i] = Coeff[i] * Price[i]
Coeff[i] = Abs(Price[i] - Price[i-Momentum])
Price -- Applied price

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