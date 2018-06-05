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EF - индикатор для MetaTrader 5
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Фильтр Элерса. Индикатор позволяет отслеживать общую тенденцию и торговать в её направлении.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Momentum - период моментума
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
EF = SMA(PriceCoeff) / SMA(Coeff)
где
PriceCoeff[i] = Coeff[i] * Price[i]
Coeff[i] = Abs(Price[i] - Price[i-Momentum])
Price -- Applied price