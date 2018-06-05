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PCI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка, помогает определить на какой стадии (в какой фазе) находится рынок.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
PCI = 100 * Up/(Up+Dn)
где:
если Price[i-Period] > Gradient
Up = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
если Price[i-Period] < Gradient
Dn = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))
Gradient[i] = Price[i-Period] + Momentum[i] * i
Momentum[i] = (Price[i]-Price[i-Period+1]) / Period
Price -- Applied price
Tarzan
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