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Индикаторы

PCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1858
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка, помогает определить на какой стадии (в какой фазе) находится рынок.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

PCI = 100 * Up/(Up+Dn)

где:

если Price[i-Period] > Gradient
Up = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))

если Price[i-Period] < Gradient
Dn = Sum(Abs(Price[i-Period] - Gradient))

Gradient[i] = Price[i-Period] + Momentum[i] * i
Momentum[i] = (Price[i]-Price[i-Period+1]) / Period
Price -- Applied price

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