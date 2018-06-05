Индикатор-осциллятор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка, помогает определить на какой стадии (в какой фазе) находится рынок.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности