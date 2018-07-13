运用非线性距离计算算法的 Ehlers 滤波器。 该指标允许跟踪正常趋势并据其方向进行交易。 不同于线性 Ehlers 滤波器，它具有较短的延迟，可以更准确地检测入场和平仓的方向。

有三个可调参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Momentum - 动量周期

- 动量周期 Applied price - 计算价格类型