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运用非线性距离计算算法的 Ehlers 滤波器。 该指标允许跟踪正常趋势并据其方向进行交易。 不同于线性 Ehlers 滤波器，它具有较短的延迟，可以更准确地检测入场和平仓的方向。
有三个可调参数:
- Period - 计算周期
- Momentum - 动量周期
- Applied price - 计算价格类型
计算:
EF = SMA(PriceCoeff) / SMA(Coeff)
其中
PriceCoeff[i] = Coeff[i] * Price[i] Coeff[i] = (Price[i] - Price[i-Momentum]) * (Price[i] - Price[i-Momentum]) Price -- 应用的价格类型
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20979
EF
Ehlers 滤波指标ColorJFatl_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应