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NEF - MetaTrader 5脚本

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运用非线性距离计算算法的 Ehlers 滤波器。 该指标允许跟踪正常趋势并据其方向进行交易。 不同于线性 Ehlers 滤波器，它具有较短的延迟，可以更准确地检测入场和平仓的方向。

有三个可调参数:

  • Period - 计算周期
  • Momentum - 动量周期
  • Applied price - 计算价格类型

计算:

EF = SMA(PriceCoeff) / SMA(Coeff)

其中

PriceCoeff[i] = Coeff[i] * Price[i]
Coeff[i] = (Price[i] - Price[i-Momentum]) * (Price[i] - Price[i-Momentum])
Price -- 应用的价格类型

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20979

EF EF

Ehlers 滤波指标

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

FVE FVE

有限交易量元素指标

HVR HVR

历史波动率指标