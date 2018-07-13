来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

趋势跟踪交易系统 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 基于两个 AbsolutelyNoLagLwma 指标的信号