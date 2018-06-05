Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tarzan - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2453
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Tarzan - стандартный RSI с каналом, имеющим центральную линию, цвет которой меняется в зависимости от расположения линии RSI относительно канала:
- При входе линии RSI в канал снизу-вверх ставится сигнальная стрелка "вверх" и центральная линия окрашивается в зелёный цвет
- при входе линии RSI в канал сверху-вниз, ставится сигнальная стрелка "вниз" и центральная линия окрашивается в красный цвет.
- При нахождении линии RSI в зонах перекупленности/перепроданности (выше/ниже границ канала), центральная линия окрашена бледно-серым.
- При нахождении линии RSI внутри канала в его верхней зоне - линия голубая,
- при нахождении линии в нижней зоне канала - линия окрашена оранжевым.
Центральная линия канала рассчитывается методом сглаживания линии RSI и с двух сторон прибавляется/отнимается отступ для верхней и нижней границ канала.
Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI Applied price - цена расчёта RSI
- MA period - период расчёта канала (период сглаживания линии RSI)
- MA Method - метод расчёта канала
- Channel top size - отступ от центральной линии для расчёта верхней границы канала
- Channel bottom size - отступ от центральной линии для расчёта нижней границы канала
Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator
"Умный" сглаженный осциллятор денежного давленияSmart_Money_Pressure_Oscillator
"Умный" осциллятор денежного давления