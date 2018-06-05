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Индикаторы

Tarzan - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2453
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Tarzan - стандартный RSI с каналом, имеющим центральную линию, цвет которой меняется в зависимости от расположения линии RSI относительно канала:

  • При входе линии RSI в канал снизу-вверх ставится сигнальная стрелка "вверх" и центральная линия окрашивается в зелёный цвет
  • при входе линии RSI в канал сверху-вниз, ставится сигнальная стрелка "вниз" и центральная линия окрашивается в красный цвет.
  • При нахождении линии RSI в зонах перекупленности/перепроданности (выше/ниже границ канала), центральная линия окрашена бледно-серым.
  • При нахождении линии RSI внутри канала в его верхней зоне - линия голубая,
  • при нахождении линии в нижней зоне канала - линия окрашена оранжевым.

Центральная линия канала рассчитывается методом сглаживания линии RSI и с двух сторон прибавляется/отнимается отступ для верхней и нижней границ канала.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI Applied price - цена расчёта RSI
  • MA period - период расчёта канала (период сглаживания линии RSI)
  • MA Method - метод расчёта канала
  • Channel top size - отступ от центральной линии для расчёта верхней границы канала
  • Channel bottom size - отступ от центральной линии для расчёта нижней границы канала

PCI PCI

Индикатор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка

EF EF

Индикатор Ehlers Filter

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" сглаженный осциллятор денежного давления

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" осциллятор денежного давления