Индикатор-осциллятор Tarzan - стандартный RSI с каналом, имеющим центральную линию, цвет которой меняется в зависимости от расположения линии RSI относительно канала:

При входе линии RSI в канал снизу-вверх ставится сигнальная стрелка "вверх" и центральная линия окрашивается в зелёный цвет

при входе линии RSI в канал сверху-вниз, ставится сигнальная стрелка "вниз" и центральная линия окрашивается в красный цвет.

При нахождении линии RSI в зонах перекупленности/перепроданности (выше/ниже границ канала), центральная линия окрашена бледно-серым.

При нахождении линии RSI внутри канала в его верхней зоне - линия голубая,

при нахождении линии в нижней зоне канала - линия окрашена оранжевым.

Центральная линия канала рассчитывается методом сглаживания линии RSI и с двух сторон прибавляется/отнимается отступ для верхней и нижней границ канала.

Индикатор имеет шесть настраиваемых параметров: