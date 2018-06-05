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Индикаторы

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков". Основан на индикаторе Smart_Money_Pressure_Oscillator. В отличие от оригинального, в данном индикаторе его линия сглажена, добавлена сигнальная линия и график индикатора зеркально отображён для удобства сравнения с графиком цены.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • SM Period- период расчёта SMP
  • SM Smoothing period - период сглаживания SMP
  • SM Smoothing method - метод сглаживания SMP
  • Signal line Smoothing period - период сглаживания сигнальной линии
  • Signal line Smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии
  • Graph inverse - переключатель инвертирования отображения графика индикатора (Yes/No)

Расчёт:

SmSmartMoneyPressure = MA(SMP, SM Smoothing period, SM Smoothing method)

Signal = MA(SmSmartMoneyPressure, Signal line Smoothing period, Signal line Smoothing method)

где:

SMP = Close[SM Period] - SM

SM = SM[i+1] + Change

где:

Если Volume > VolMA

Change = Close[i] - Close[i+1]

Иначе

Change = 0

Volume = текущий объём

VolMA = SMA(Volume, SM Period)

Tarzan Tarzan

Простой RSI с каналом и сигнальными указателями

PCI PCI

Индикатор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" осциллятор денежного давления

Interceptor Interceptor

Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.