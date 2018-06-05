Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков". Основан на индикаторе Smart_Money_Pressure_Oscillator. В отличие от оригинального, в данном индикаторе его линия сглажена, добавлена сигнальная линия и график индикатора зеркально отображён для удобства сравнения с графиком цены.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

SM Period - период расчёта SMP

- период расчёта SMP SM Smoothing period - период сглаживания SMP

- период сглаживания SMP SM Smoothing method - метод сглаживания SMP

- метод сглаживания SMP Signal line Smoothing period - период сглаживания сигнальной линии

- период сглаживания сигнальной линии Signal line Smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии

- метод сглаживания сигнальной линии Graph inverse - переключатель инвертирования отображения графика индикатора (Yes/No)