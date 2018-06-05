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Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков". Основан на индикаторе Smart_Money_Pressure_Oscillator. В отличие от оригинального, в данном индикаторе его линия сглажена, добавлена сигнальная линия и график индикатора зеркально отображён для удобства сравнения с графиком цены.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- SM Period- период расчёта SMP
- SM Smoothing period - период сглаживания SMP
- SM Smoothing method - метод сглаживания SMP
- Signal line Smoothing period - период сглаживания сигнальной линии
- Signal line Smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии
- Graph inverse - переключатель инвертирования отображения графика индикатора (Yes/No)
Расчёт:
SmSmartMoneyPressure = MA(SMP, SM Smoothing period, SM Smoothing method)
Signal = MA(SmSmartMoneyPressure, Signal line Smoothing period, Signal line Smoothing method)
где:
SMP = Close[SM Period] - SM
SM = SM[i+1] + Change
где:
Если Volume > VolMA
Change = Close[i] - Close[i+1]
Иначе
Change = 0
Volume = текущий объём
VolMA = SMA(Volume, SM Period)
Простой RSI с каналом и сигнальными указателямиPCI
Индикатор Phase Change Index - индекс изменения фазы рынка
"Умный" осциллятор денежного давленияInterceptor
Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.