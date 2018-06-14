Сочетание значений 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей.

В этой версии есть дополнительная функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA. Чтобы отключить предварительное сглаживание цен, нужно выставить период сглаживания ⩽ 1.