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RSI Candles - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Сочетание значений 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей.
В этой версии есть дополнительная функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA. Чтобы отключить предварительное сглаживание цен, нужно выставить период сглаживания ⩽ 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20968
RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.Trend Envelopes - RSI
Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.CCI Candles of Averages
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации. Для сглаживания вы можете использовать одну из четырех основных типов скользящих средних: SMA, EMA, SMMA или LWMA.