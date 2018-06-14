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Индикаторы

RSI Candles - Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1625
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Сочетание значений 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей.

В этой версии есть дополнительная функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA. Чтобы отключить предварительное сглаживание цен, нужно выставить период сглаживания ⩽ 1. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20968

RSI Candles RSI Candles

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.

Trend Envelopes - RSI Trend Envelopes - RSI

Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

CCI Candles CCI Candles

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.

CCI Candles of Averages CCI Candles of Averages

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации. Для сглаживания вы можете использовать одну из четырех основных типов скользящих средних: SMA, EMA, SMMA или LWMA.