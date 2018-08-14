CCI 指标做成蜡烛。

计算四种不同的 CCI:

平滑最高价 CCI

平滑最低价 CCI

平滑开盘价 CCI

平滑收盘价 CCI

然后将这 4 个数值组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 它可以像通常的 CCI 一样使用 (使用一些重要级别)，或者您可再何时蜡烛越过零线时检查趋势变化信号。

使用价格平滑令 CCI 值显得更平滑。 无论如何，如果您希望关闭平滑价格，只需将平滑期设置为小于或等于 1。

为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。 无论平滑类型如何，此版本的 CCI 仍在使用 SMA (这是计算 CCI 时计算平均偏差的常用方法)。