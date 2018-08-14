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CCI 指标做成蜡烛。
计算四种不同的 CCI:
- 平滑最高价 CCI
- 平滑最低价 CCI
- 平滑开盘价 CCI
- 平滑收盘价 CCI
然后将这 4 个数值组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 它可以像通常的 CCI 一样使用 (使用一些重要级别)，或者您可再何时蜡烛越过零线时检查趋势变化信号。
使用价格平滑令 CCI 值显得更平滑。 无论如何，如果您希望关闭平滑价格，只需将平滑期设置为小于或等于 1。
为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。 无论平滑类型如何，此版本的 CCI 仍在使用 SMA (这是计算 CCI 时计算平均偏差的常用方法)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20973
CCI 蜡烛
四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。RSI 蜡烛 - 平滑的
将 4 个 RSI 数值 (RSI 为最高价，最低价，开盘价和收盘价) 合并显示为蜡烛，并在计算中附加选项使用价格预平滑，这使其成为 RSI-与-MA 组合。
均线的趋势轨道线
趋势轨道线，在计算中可选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。QQE - 多时间帧
QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。