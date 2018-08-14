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CCI 指标做成蜡烛。
计算四种不同的 CCI:
- 最高价 CCI
- 最低价 CCI
- 开盘价 CCI
- 收盘价 CCI
然后将这 4 个数值组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 它可以像通常的 CCI 一样使用 (使用一些重要级别)，或者您可再何时蜡烛越过零线时检查趋势变化信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20972
RSI 蜡烛 - 平滑的
将 4 个 RSI 数值 (RSI 为最高价，最低价，开盘价和收盘价) 合并显示为蜡烛，并在计算中附加选项使用价格预平滑，这使其成为 RSI-与-MA 组合。RSI 蜡烛
这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。
均线的 CCI 蜡烛
四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。均线的趋势轨道线
趋势轨道线，在计算中可选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。