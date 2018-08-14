趋势轨道线指标根据价格变化的百分比计算。 然后使用该 ％ 来判断是否存在新趋势，或趋势保持不变。

该指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。