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趋势轨道线指标根据价格变化的百分比计算。 然后使用该 ％ 来判断是否存在新趋势，或趋势保持不变。
该指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20960
高级 ADX
此版本的 ADX 使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。MAMA + FAMA 多时间帧
MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。
趋势轨道线 - RSI
RSI 指标的趋势轨道线变体。RSI 蜡烛
这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。