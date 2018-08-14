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平均方向指数 (ADX) 是一个趋势指标，用于衡量现有趋势的强度和动量。 该指标的主要焦点不在于趋势的方向，而在于动量。
ADX 是两种价格变动走势的合并，正方向指标器 (+DI) 和负方向指标 (-DI)。 +D 衡量上升趋势的强度，而 -D 衡量下跌趋势的强度。 这两个指标也与 ADX 线一起绘制。
有时很难跟随 +D I和 -DI 值的相对位置来确定当前盛行的趋势。 此版本使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20958
MAMA + FAMA 多时间帧
MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。MAMA + FAMA 振荡器
MAMA (MESA 自适应移动平均) 和 FAMA (跟随自适应移动平均) 的组合作为振荡器。
趋势轨道线
趋势轨道线指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。趋势轨道线 - RSI
RSI 指标的趋势轨道线变体。