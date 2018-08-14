平均方向指数 (ADX) 是一个趋势指标，用于衡量现有趋势的强度和动量。 该指标的主要焦点不在于趋势的方向，而在于动量。

ADX 是两种价格变动走势的合并，正方向指标器 (+DI) 和负方向指标 (-DI)。 +D 衡量上升趋势的强度，而 -D 衡量下跌趋势的强度。 这两个指标也与 ADX 线一起绘制。

有时很难跟随 +D I和 -DI 值的相对位置来确定当前盛行的趋势。 此版本使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。