MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合 (原始出处在此 MAMA + FAMA) 成多时间帧。

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:

下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。

第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。

第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。

附言: 该指标是一个独立的指标 - 它不需要 "正规" 版本才能工作，也不需要使用任何其它指标。

再附言: 还有一个解释 (对于人们期望将指标应用于某个其它指标的情况) - 当指标要应用于某个其它指标的情况下，该指标不能是多时间帧 (或某些其它定制类型的) 仅出于它完全取决于目标数据。 因此，这些指标不适用于其它指标 - 保持我们对时间帧数据选择的灵活性。