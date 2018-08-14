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MAMA + FAMA 多时间帧 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合 (原始出处在此 MAMA + FAMA) 成多时间帧。

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:

  • 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
  • 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
  • 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。

附言: 该指标是一个独立的指标 - 它不需要 "正规" 版本才能工作，也不需要使用任何其它指标。

再附言: 还有一个解释 (对于人们期望将指标应用于某个其它指标的情况) - 当指标要应用于某个其它指标的情况下，该指标不能是多时间帧 (或某些其它定制类型的) 仅出于它完全取决于目标数据。 因此，这些指标不适用于其它指标 - 保持我们对时间帧数据选择的灵活性。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20955

MAMA + FAMA 振荡器 MAMA + FAMA 振荡器

MAMA (MESA 自适应移动平均) 和 FAMA (跟随自适应移动平均) 的组合作为振荡器。

MAMA + FAMA MAMA + FAMA

该指标使用 MAMA (MESA 自适应移动平均线) 和 FAMA (跟随自适应移动平均线) 的组合值来评估行情趋势。

高级 ADX 高级 ADX

此版本的 ADX 使用不同的显示，以令其尽可能简单。 ADX 值很容易与显著级别相媲美，ADX 值和直方图的颜色清楚地显示出趋势。 这样就更容易遵循 ADX 趋势和数值。

趋势轨道线 趋势轨道线

趋势轨道线指标仅使用 ％ 偏差进行计算，这是计算所需的唯一参数。 它在内部使用收盘价，最高价和最低价，在此版本中无法更改。 此外，由于指示器的特点，它可以很容易地用作一种支撑/阻力指标。