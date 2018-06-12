Обычно MESA-адаптивная скользящая средняя (MAMA) отображается на графике как два значения. Иногда это вводит в заблуждение, поскольку не всегда объясняет, что фактически видит трейдер.



Второе значение на графике — это то, что Джон Эйлерс назвал "следящей адаптивной скользящей средней" (FAMA), и этот индикатор использует комбинированные значения MAMA и FAMA для определения рыночного тренда.

