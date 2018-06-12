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MAMA + FAMA - индикатор для MetaTrader 5
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Обычно MESA-адаптивная скользящая средняя (MAMA) отображается на графике как два значения. Иногда это вводит в заблуждение, поскольку не всегда объясняет, что фактически видит трейдер.
Второе значение на графике — это то, что Джон Эйлерс назвал "следящей адаптивной скользящей средней" (FAMA), и этот индикатор использует комбинированные значения MAMA и FAMA для определения рыночного тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20941
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.MAMA + FAMA Multi Timeframe
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.
Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.FullDump
Торговая стратегия по индикаторам iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).