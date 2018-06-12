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Индикаторы

MAMA + FAMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2015
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Обычно MESA-адаптивная скользящая средняя (MAMA) отображается на графике как два значения. Иногда это вводит в заблуждение, поскольку не всегда объясняет, что фактически видит трейдер.

Второе значение на графике — это то, что Джон Эйлерс назвал "следящей адаптивной скользящей средней" (FAMA), и этот индикатор использует комбинированные значения MAMA и FAMA для определения рыночного тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20941

MAMA + FAMA Oscillator MAMA + FAMA Oscillator

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.

MAMA + FAMA Multi Timeframe MAMA + FAMA Multi Timeframe

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.

EES Hedger EES Hedger

Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.

FullDump FullDump

Торговая стратегия по индикаторам iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).