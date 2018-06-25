请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
十条指标线中的每一条都对应一个单独的指标。 指示线的颜色和彩色点的颜色由初始指标烛条的颜色唯一确定。 当相关时间帧的柱线变化时，彩色点会显示在指示线上。
图例1. 指标 MultiSilverTrend_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20950
正弦波云图 HTF
正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。Exp_SilverTrend_Duplex
两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。
SilverTrend_x10
SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。Exp_Sinewave2_X2
一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号