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指标

MultiSilverTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
SilverTrend.mq5 (23.72 KB) 预览
MultiSilverTrend_x10.mq5 (45.62 KB) 预览
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MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

十条指标线中的每一条都对应一个单独的指标。 指示线的颜色和彩色点的颜色由初始指标烛条的颜色唯一确定。 当相关时间帧的柱线变化时，彩色点会显示在指示线上。

图例1. 指标 MultiSilverTrend_x10

图例1. 指标 MultiSilverTrend_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20950

正弦波云图 HTF 正弦波云图 HTF

正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。

Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号