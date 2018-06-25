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Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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振荡器显示 "资金流压力" 图表。 它基于 Smart_Money_Pressure_Oscillator 指标。 与原版指标不同的是，在该指标中，指标线是平滑的，添加了信号线，指标图表颠倒以便与价格图表进行更方便的比较。

它有六个输入参数:

  • SM Period- SMP 计算周期
  • SM Smoothing period - SMP 平滑周期
  • SM Smoothing method - SMP 平滑方法
  • Signal line Smoothing period - 信号线平滑周期
  • Signal line Smoothing method - 信号线平滑方法
  • Graph inverse - 颠倒指标图表开关 (Yes/No)

计算:

SmSmartMoneyPressure = MA(SMP, SM Smoothing period, SM Smoothing method)

Signal = MA(SmSmartMoneyPressure, Signal line Smoothing period, Signal line Smoothing method)

其中:

SMP = Close[SM Period] - SM

SM = SM[i+1] + Change

其中:

如果 Volume > VolMA

Change = Close[i] - Close[i+1]

否则

Change = 0

Volume = 当前交易量

VolMA = SMA(Volume, SM Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20937

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

智能资金压力振荡器

Tarzan Tarzan

一款带有通道和信号箭头的简单 RSI

SilverTrend_NRTR_HTF SilverTrend_NRTR_HTF

SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。