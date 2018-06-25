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Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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振荡器显示 "资金流压力" 图表。 它基于 Smart_Money_Pressure_Oscillator 指标。 与原版指标不同的是，在该指标中，指标线是平滑的，添加了信号线，指标图表颠倒以便与价格图表进行更方便的比较。
它有六个输入参数:
- SM Period- SMP 计算周期
- SM Smoothing period - SMP 平滑周期
- SM Smoothing method - SMP 平滑方法
- Signal line Smoothing period - 信号线平滑周期
- Signal line Smoothing method - 信号线平滑方法
- Graph inverse - 颠倒指标图表开关 (Yes/No)
计算:
SmSmartMoneyPressure = MA(SMP, SM Smoothing period, SM Smoothing method)
Signal = MA(SmSmartMoneyPressure, Signal line Smoothing period, Signal line Smoothing method)
其中:
SMP = Close[SM Period] - SM
SM = SM[i+1] + Change
其中:
如果 Volume > VolMA
Change = Close[i] - Close[i+1]
否则
Change = 0
Volume = 当前交易量
VolMA = SMA(Volume, SM Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20937
SilverTrend_NRTR
SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。Smart_Money_Pressure_Oscillator
智能资金压力振荡器
Tarzan
一款带有通道和信号箭头的简单 RSISilverTrend_NRTR_HTF
SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。