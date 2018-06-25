振荡器显示 "资金流压力" 图表。 它基于 Smart_Money_Pressure_Oscillator 指标。 与原版指标不同的是，在该指标中，指标线是平滑的，添加了信号线，指标图表颠倒以便与价格图表进行更方便的比较。

它有六个输入参数:

SM Period - SMP 计算周期

- SMP 计算周期 SM Smoothing period - SMP 平滑周期

- SMP 平滑周期 SM Smoothing method - SMP 平滑方法

- SMP 平滑方法 Signal line Smoothing period - 信号线平滑周期

- 信号线平滑周期 Signal line Smoothing method - 信号线平滑方法

- 信号线平滑方法 Graph inverse - 颠倒指标图表开关 (Yes/No)