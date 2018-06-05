Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smart_Money_Pressure_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2932
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков".
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
Smart Money Pressure = Close[Period] - SM
где:
SM = SM[i+1] + Change
где:
Если Volume > VolMA
Change = Close[i] - Close[i+1]
Иначе
Change = 0
Volume = текущий объём
VolMA = SMA(Volume, Period)
Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator
"Умный" сглаженный осциллятор денежного давленияTarzan
Простой RSI с каналом и сигнальными указателями
Interceptor
Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.JS-MA-Day
Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.