Простой RSI с каналом и сигнальными указателями

Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.

Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.