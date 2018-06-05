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Индикаторы

Smart_Money_Pressure_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2932
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор отображает график "давления денежных потоков".

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

Smart Money Pressure = Close[Period] - SM

где:

SM = SM[i+1] + Change

где:

Если Volume > VolMA

Change = Close[i] - Close[i+1]

Иначе

Change = 0

Volume = текущий объём

VolMA = SMA(Volume, Period)

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator

"Умный" сглаженный осциллятор денежного давления

Tarzan Tarzan

Простой RSI с каналом и сигнальными указателями

Interceptor Interceptor

Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.

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Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.