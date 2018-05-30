Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.

Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.

Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.