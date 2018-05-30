Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SSD_With_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1464
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор выводит в отдельное окно медленную линию стохастика, сигнальную линию, построенную методом сглаживания медленной линии, и гистограмму, отображающую разницу медленной и сигнальной линий.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- %K period - период расчета линии K стохастика;
- %D period - период расчета линии D стохастика;
- Slowing - период замедления;
- Method - метод расчета стохастика;
- Price field - цена расчета стохастика.
Расчет:
K = Stochastic D - 50.0
D = SMA(K, %D Period)
Histogram = K - D
WEVOMO
Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.Range_Volume_Ratio_S
Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.
Bollinger Bands - EMA Deviation
Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.RVRResistance
Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.