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Индикаторы

SSD_With_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1464
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(14)
Опубликован:
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Индикатор выводит в отдельное окно медленную линию стохастика, сигнальную линию, построенную методом сглаживания медленной линии, и гистограмму, отображающую разницу медленной и сигнальной линий.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • %K period - период расчета линии K стохастика;
  • %D period - период расчета линии D стохастика;
  • Slowing - период замедления;
  • Method - метод расчета стохастика;
  • Price field - цена расчета стохастика.

Расчет:

K = Stochastic D - 50.0

D = SMA(K, %D Period)

Histogram = K - D

WEVOMO WEVOMO

Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.

Range_Volume_Ratio_S Range_Volume_Ratio_S

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.

Bollinger Bands - EMA Deviation Bollinger Bands - EMA Deviation

Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.

RVRResistance RVRResistance

Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.