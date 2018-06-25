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SSD_With_Histogram - MetaTrader 5脚本
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指标在单独的窗口中显示慢速随机线，由慢线平滑方法绘制一条信号线，而直方图表示慢线和信号线之间的差值。
它有五个输入参数:
- %K period - 随机振荡器 K 线计算周期;
- %D period - 随机振荡器 D 线计算周期;
- Slowing - 慢速周期;
- Method - 随机振荡器计算方法;
- Price field - 随机振荡器计算价格类型。
计算:
K = Stochastic D - 50.0
D = SMA(K, %D Period)
Histogram = K - D
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20928
WEVOMO
加权交易量移动调整移动平均线。Wiseman_HTF
指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:
Smart_Money_Pressure_Oscillator
智能资金压力振荡器SilverTrend_NRTR
SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。