指标在单独的窗口中显示慢速随机线，由慢线平滑方法绘制一条信号线，而直方图表示慢线和信号线之间的差值。

它有五个输入参数:

%K period - 随机振荡器 K 线计算周期;

- 随机振荡器 K 线计算周期; %D period - 随机振荡器 D 线计算周期;

- 随机振荡器 D 线计算周期; Slowing - 慢速周期;

- 慢速周期; Method - 随机振荡器计算方法;

- 随机振荡器计算方法; Price field - 随机振荡器计算价格类型。