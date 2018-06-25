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指标

SSD_With_Histogram - MetaTrader 5脚本

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指标在单独的窗口中显示慢速随机线，由慢线平滑方法绘制一条信号线，而直方图表示慢线和信号线之间的差值。

它有五个输入参数:

  • %K period - 随机振荡器 K 线计算周期;
  • %D period - 随机振荡器 D 线计算周期;
  • Slowing - 慢速周期;
  • Method - 随机振荡器计算方法;
  • Price field - 随机振荡器计算价格类型。

计算:

K = Stochastic D - 50.0

D = SMA(K, %D Period)    
Histogram = K - D

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20928

WEVOMO WEVOMO

加权交易量移动调整移动平均线。

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:

Smart_Money_Pressure_Oscillator Smart_Money_Pressure_Oscillator

智能资金压力振荡器

SilverTrend_NRTR SilverTrend_NRTR

SilverTrend 信号量指标带有可能的停止单位置的 NRTR 线。