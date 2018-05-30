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WEVOMO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены две скользящие средние: Volume Move-Adjusted Moving Average и Weight Volume Move-Adjusted Moving Average, рассчитываемые по формуле:
WEVOMO = (MOMA + VOMA + WMA)/3
где:
MOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Diff[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Diff[i-Period+2] +... + Close[i]*Diff[i])/Sum(Diff)
VOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Volume[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Volume[i-Period+2] + ... + Close[i]*Volume[i])/Sum(Volume)
WMA[i] = (Close[i-Period+1]*1 + Close[i-Period+2]*2 + ... + Close[i]*Period)/LSum
LSum = (Period+1)*Period/2
Diff[i] = Abs(Close[i] - Close[i-1])
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Show Volume Move MA - отображать Volume Move-Adjusted MA (VOMOMA);
- Show Weighted Volume Move MA - отображать Weight Volume Move-Adjusted MA (WEVOMO).
Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.Previous Candle Breakdown
Советник "пробой прошлой свечи".
Медленный стохастик с гистограммой.Bollinger Bands - EMA Deviation
Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.