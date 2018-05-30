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Индикаторы

WEVOMO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1896
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике цены две скользящие средние: Volume Move-Adjusted Moving Average и Weight Volume Move-Adjusted Moving Average, рассчитываемые по формуле:

VOMOMA = (MOMA + VOMA)/2
WEVOMO = (MOMA + VOMA + WMA)/3

где:

MOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Diff[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Diff[i-Period+2] +... + Close[i]*Diff[i])/Sum(Diff)

VOMA[i] = (Close[i-Period+1]*Volume[i-Period+1] + Close[i-Period+2]*Volume[i-Period+2] + ... + Close[i]*Volume[i])/Sum(Volume)

WMA[i] = (Close[i-Period+1]*1 + Close[i-Period+2]*2 + ... + Close[i]*Period)/LSum

LSum = (Period+1)*Period/2

Diff[i] = Abs(Close[i] - Close[i-1])

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Show Volume Move MA - отображать Volume Move-Adjusted MA (VOMOMA);
  • Show Weighted Volume Move MA - отображать Weight Volume Move-Adjusted MA (WEVOMO).

Range_Volume_Ratio_S Range_Volume_Ratio_S

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам и сигнальной линией.

Previous Candle Breakdown Previous Candle Breakdown

Советник "пробой прошлой свечи".

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

Медленный стохастик с гистограммой.

Bollinger Bands - EMA Deviation Bollinger Bands - EMA Deviation

Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.