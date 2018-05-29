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Range_Volume_Ratio_S - индикатор для MetaTrader 5
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Smoothed Range Volume Ratio - индикатор-осциллятор, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio. Отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:
- Разница между Open и Close;
- Разница между High и Low.
Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.
Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:
- По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый;
- Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметров:
- Calculation type - тип расчета:
- Open/Close - разница между Open и Close;
- High/Low - разница между High и Low.
- Period - период сглаживания сигнальной линии;
- MA Method - метод расчета сигнальной линии;
- Colors setting - настройки цвета:
- By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца;
- One color - один цвет.
Расчет:
Если тип расчета Open/Close:
Если тип расчета High/Low:
где:
Signal = Moving average(RVR, Period, Method)
Рис.1. Расчет по Open/Close, один цвет
Рис.2. Расчет по Open/Close, цвет по значению предыдущего столбца
Рис.3. Расчет по High/Low, цвет по значению предыдущего столбца
Советник "пробой прошлой свечи".Range_Volume_Ratio
Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам.
Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.SSD_With_Histogram
Медленный стохастик с гистограммой.