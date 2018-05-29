Smoothed Range Volume Ratio - индикатор-осциллятор, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio. Отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

Разница между Open и Close; Разница между High и Low.

Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.

Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:

По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый; Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметров:

Calculation type - тип расчета: Open/Close - разница между Open и Close; High/Low - разница между High и Low.

- тип расчета: Period - период сглаживания сигнальной линии;

- период сглаживания сигнальной линии; MA Method - метод расчета сигнальной линии;

- метод расчета сигнальной линии; Colors setting - настройки цвета: By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца; One color - один цвет.

- настройки цвета:

Расчет: Если тип расчета Open/Close: RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i] Если тип расчета High/Low: RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i] где: Volume - тиковый объем свечи

Signal = Moving average(RVR, Period, Method)

Рис.1. Расчет по Open/Close, один цвет





Рис.2. Расчет по Open/Close, цвет по значению предыдущего столбца





Рис.3. Расчет по High/Low, цвет по значению предыдущего столбца