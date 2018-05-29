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Индикаторы

Range_Volume_Ratio_S - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2336
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Опубликован:
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Smoothed Range Volume Ratio - индикатор-осциллятор, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio. Отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

  1. Разница между Open и Close;
  2. Разница между High и Low.

Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.

Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:

  1. По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый;
  2. Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметров:

  • Calculation type - тип расчета:
    • Open/Close - разница между Open и Close;
    • High/Low - разница между High и Low.
  • Period - период сглаживания сигнальной линии;
  • MA Method - метод расчета сигнальной линии;
  • Colors setting - настройки цвета:
    • By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца;
    • One color - один цвет.

Расчет:

Если тип расчета Open/Close:

RVR[i] = Abs(Open[i] - Close[i]) / Volume[i]

Если тип расчета High/Low:

RVR[i] = (High[i] - Low[i]) / Volume[i]

где:

Volume - тиковый объем свечи
Signal = Moving average(RVR, Period, Method)

Рис.1. Расчет по Open/Close, один цвет

Рис.1. Расчет по Open/Close, один цвет


Рис.2. Расчет по Open/Close, цвет по значению предыдущего столбца

Рис.2. Расчет по Open/Close, цвет по значению предыдущего столбца


Рис.3. Расчет по High/Low, цвет по значению предыдущего столбца

Рис.3. Расчет по High/Low, цвет по значению предыдущего столбца

Previous Candle Breakdown Previous Candle Breakdown

Советник "пробой прошлой свечи".

Range_Volume_Ratio Range_Volume_Ratio

Индикатор отношения размеров свечей к тиковым объемам.

WEVOMO WEVOMO

Скользящая средняя Weight Volume Move-Adjusted Moving Average.

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

Медленный стохастик с гистограммой.