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指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 Wiseman.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 Wiseman_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20924
RVRResistance
一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。Range_Volume_Ratio_S
烛条尺寸/逐笔报价交易量比率和信号线指标。
WEVOMO
加权交易量移动调整移动平均线。SSD_With_Histogram
一个带有直方图的慢速随机振荡器。