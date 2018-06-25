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指标

Wiseman_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Wiseman.mq5 (10.49 KB) 预览
Wiseman_HTF.mq5 (17.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标 Wiseman 在输入参数中提供了时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 Wiseman.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 Wiseman_HTF

图例1. 指标 Wiseman_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20924

RVRResistance RVRResistance

一款交易量/柱线价格范围比率指标，带有信号线，和识别最大/最小价格变化阻力的选项。

Range_Volume_Ratio_S Range_Volume_Ratio_S

烛条尺寸/逐笔报价交易量比率和信号线指标。

WEVOMO WEVOMO

加权交易量移动调整移动平均线。

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

一个带有直方图的慢速随机振荡器。