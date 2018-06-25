RVR (价格阻力振荡器) 指标基于Range_Volume_Ratio 指标，在一个单独的窗口中显示烛条尺寸/逐笔报价交易量比率的直方图，它有两个参数:

开盘价和收盘价之间的差值; 最高价和最低价之间的差值。

它还会显示一条由平滑直方图数值的方法绘制的信号线。

直方图柱线的颜色可以通过两种方法显示:

由前一列的数值决定。 如果前一列在信号线上方，则颜色为绿色。 否则, 它为橙色; 单色直方图 - 所有柱线都是一种颜色。

该指标通过比较柱线范围 (从开盘价到收盘价，或从最高价到最低价) 与逐笔报价交易量的比率来识别价格走势阻力的高点和低点。 直接比率(范围/交易量) 能够识别阻力低点，而反向比率 (交易量/范围) 能够识别价格变化的阻力高点。

它有七个输入参数:

Calculation type - 计算类型: Open/Close - 开盘价和收盘价之间的差值; High/Low - 最高价和最低价之间的差值。

- 计算类型: Period - 信号线的平滑周期;

- 信号线的平滑周期; Min points - 按最小烛条尺寸过滤;

- 按最小烛条尺寸过滤; Min volume - 按最小柱线交易量过滤;

- 按最小柱线交易量过滤; MA Method - 信号线的平滑方法;

- 信号线的平滑方法; Colors setting - 颜色设置: By previous bar position - 直方图柱线颜色由前一列的值决定; One color - 单色。

- 颜色设置: Inverse - 颠倒计算 (Yes/No), Yes - 识别阻力高点, No - 低点。

按照烛条最小尺寸和交易量进行过滤只会使计算中的烛条尺寸和交易量低于这些设置中的指定值。 这种情况下，会考虑在此指定的数值，而不是实际的尺寸和交易量。

计算: 如果 Inverse = No: SR = Diff / Vol 如果 Inverse = Yes: SR = Vol / Diff Vol = Max(Volume, Min volume) Diff = Max(RVR, Min points) RVR - Range Volume Ratio Signal = Moving average(SR, Period, Method)

图例1. 按开盘价/收盘价计算阻力低点

图例2. 按最高价/最低价计算阻力低点

图例3. 按开盘价/收盘价计算阻力高点 (柱线越高，价格变化阻力就越强)