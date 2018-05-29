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Индикаторы

HL_StdDev - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1503
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета стандартного отклонения;
  • Method - метод расчета стандартного отклонения.

Расчет:

HL_StdDev = Standard Deviation (HL)

где:

HL = High-Low

EMA_Trend EMA_Trend

Два канала по ценам High и Low МА.

ADX_Difference ADX_Difference

Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.

JK Synchro JK Synchro

Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.

Wiseman Wiseman

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.