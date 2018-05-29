Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.

Два канала по ценам High и Low МА.

Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.

Wiseman - индикатор, основная цель которого – указать свечу, на которой произошло изменение направления тренда.