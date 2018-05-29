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HL_StdDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета стандартного отклонения;
- Method - метод расчета стандартного отклонения.
Расчет:
HL_StdDev = Standard Deviation (HL)
где:
HL = High-Low
EMA_Trend
Два канала по ценам High и Low МА.ADX_Difference
Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.
JK Synchro
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