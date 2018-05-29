Простой индикатор, позволяющий быстро построить два канала из скользящих средних, рассчитанных по ценам High и Low.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Fast MA period - период быстрой МА;

- период быстрой МА; Fast MA method - метод расчета быстрой МА;

- метод расчета быстрой МА; Slow MA period - период медленной МА;

- период медленной МА; Slow MA method - метод расчета медленной МА.

Один канал строится как две скользящих средних с заданным периодом и методом расчета, но по разным ценам: верх канала - МА по цене High, низ канала - МА по цене Low. Канал по быстрой МА рисуется линиями с цветом синего оттенка, по медленной МА - с цветом красного оттенка.

Рис.1. Периоды 21 и 34

Рис.2. Периоды 21 и 120