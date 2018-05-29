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Индикаторы

EMA_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1661
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Простой индикатор, позволяющий быстро построить два канала из скользящих средних, рассчитанных по ценам High и Low.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой МА;
  • Fast MA method - метод расчета быстрой МА;
  • Slow MA period - период медленной МА;
  • Slow MA method - метод расчета медленной МА.
Один канал строится как две скользящих средних с заданным периодом и методом расчета, но по разным ценам: верх канала - МА по цене High, низ канала - МА по цене Low. Канал по быстрой МА рисуется линиями с цветом синего оттенка, по медленной МА - с цветом красного оттенка.

Рис.1. Периоды 21 и 34

Рис.1. Периоды 21 и 34

Рис.2. Периоды 21 и 120

Рис.2. Периоды 21 и 120

ADX_Difference ADX_Difference

Осциллятор разницы ADX и ADX N периодов назад.

ADMIR ADMIR

Индикатор-осциллятор ADMIR (Average Directional Movement Index Rating) отображает отношение линий ADX двух индикаторов Average Directional Movement Index с периодами расчетов, отличающихся на заданную величину.

HL_StdDev HL_StdDev

Индикатор-осциллятор отображает стандартное отклонение, рассчитанное по разнице цен High и Low.

JK Synchro JK Synchro

Никаких индикаторов: только анализ цен Open и Close. Настраиваемые параметры: Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.