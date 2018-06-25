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一个简单的振荡器，显示 N 周期前的标准指标 ADX 和 ADX 当前值之间的差值。
它有三个输入参数:
- ADX Period - ADX 计算周期;
- Difference - 以前的周期数量;
- Applied price - ADX 计算价格类型。
计算:
ADX Difference = ADX[i] - ADX[i-Difference]
其中:
ADX - 以 Period 为计算周期的平均定向运动指数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20912
ADMIR
ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。CandleStop_Cloud_HTF
指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。