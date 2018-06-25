一个简单的振荡器，显示 N 周期前的标准指标 ADX 和 ADX 当前值之间的差值。

它有三个输入参数:

ADX Period - ADX 计算周期;

- ADX 计算周期; Difference - 以前的周期数量;

- 以前的周期数量; Applied price - ADX 计算价格类型。