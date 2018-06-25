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ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。
它有三个输入参数:
- ADX Period - 第一个 ADX 的计算周期;
- Difference - 第一个和第二个 ADX 的计算周期之间的差值;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
ADMIR = (ADX1 + ADX2) / 2
其中:
ADX1 - 第一个 ADX 计算周期 ADX2 - 第一个 ADX 计算周期+差值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20910
CandleStop_Cloud_HTF
指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。CandleStop_Cloud
一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。
ADX_Difference
ADX 与 ADX 在 N 周期之前的差值指标。EMA_Trend
由最高价均线和最低价均线形成的两个通道。