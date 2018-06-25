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ADMIR - MetaTrader 5脚本

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ADMIR (平均方向运动指数评级) 振荡器显示两个指定不同计算周期的平均方向运动指数 (ADX) 指标线的比率。

它有三个输入参数:

  • ADX Period - 第一个 ADX 的计算周期;
  • Difference - 第一个和第二个 ADX 的计算周期之间的差值;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

ADMIR = (ADX1 + ADX2) / 2

其中:

ADX1 - 第一个 ADX 计算周期
ADX2 - 第一个 ADX 计算周期+差值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20910

CandleStop_Cloud_HTF CandleStop_Cloud_HTF

指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

CandleStop_Cloud CandleStop_Cloud

一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。

ADX_Difference ADX_Difference

ADX 与 ADX 在 N 周期之前的差值指标。

EMA_Trend EMA_Trend

由最高价均线和最低价均线形成的两个通道。