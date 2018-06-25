一款根据充满背景颜色的通道推动尾随停止位的指标，并用价格标签显示最新数值。

指标 CandleStop_Cloud 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

ADX 与 ADX 在 N 周期之前的差值指标。

由最高价均线和最低价均线形成的两个通道。